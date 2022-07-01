Женщина лишилась конечностей в результате нападения акулы в Египте

Акула атаковала туристку на египетском курорте Хургада. В результате нападения хищника пострадавшая лишилась руки и ноги. Об этом в интервью РИА Новости сообщило генконсульство РФ.
В дипведомстве подчеркнули, что пострадавшая не является гражданкой России. На данный момент известно, что женщине оказали первую помощь и госпитализировали.
«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой РФ», — прокомментировали инцидент в генконсульстве.
Один из собеседников издания сообщил, что женщина имеет австрийское гражданство. Местные власти запретили приближаться к воде от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бей.
Недавно в Египет вновь хлынул поток туристов. Это связано с тем, что Каир официально снял все коронавирусные ограничения, передает телеканал «360».