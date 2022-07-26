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Женщина избила бывшего супруга гантелей и облила кислотой в Москве

Женщина избила бывшего супруга гантелей и облила кислотой в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Житель Москвы серьезно пострадал при нападении бывшей жены. Происшествие случилось вечером в поселке Десеновский, сообщил источник канала РЕН ТВ.

По информации издания, женщина избила 53-летнего экс-супруга гантелей, а затем облила его кислотой. Пострадавший обратился за помощью медиков лишь на следующий день.

Мужчину госпитализировали в состоянии ожогового шока. Врачи диагностировали ему множество гематом и ссадин, а также химический ожог на 30% тела и глазах.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. При наличии оснований следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

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RusNewsToday24
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