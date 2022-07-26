Женщина избила бывшего супруга гантелей и облила кислотой в Москве

Житель Москвы серьезно пострадал при нападении бывшей жены. Происшествие случилось вечером в поселке Десеновский, сообщил источник канала РЕН ТВ.
По информации издания, женщина избила 53-летнего экс-супруга гантелей, а затем облила его кислотой. Пострадавший обратился за помощью медиков лишь на следующий день.
Мужчину госпитализировали в состоянии ожогового шока. Врачи диагностировали ему множество гематом и ссадин, а также химический ожог на 30% тела и глазах.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. При наличии оснований следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.