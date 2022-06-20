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Женщина без водительских прав сбила двух детей под Нижним Тагилом

Женщина без водительских прав сбила двух детей под Нижним Тагилом
pxhere.com

В районе села Башкарка под Нижним Тагилом зарегистрирована авария, в которой пострадали двое детей.Виновницей ДТП стала женщина 1969 года рождения, которая ехала на машине ВАЗ, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Стражи порядка установили, что автомобилистка сбила двух братьев, которые ехали на велосипеде в попутном направлении. Медики диагностировали десятилетнему ребенку тупую травму живота. Его 15-летний брат отделался ссадиной на спине. 

Женщина ранее была лишена прав за вождение в нетрезвом состоянии. 

Недавно на пешеходном переходе во Владимире произошла авария. Вечером на мокрой дороге машина сбила человека, сообщил сайт «360».

 

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