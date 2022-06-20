Женщина без водительских прав сбила двух детей под Нижним Тагилом

В районе села Башкарка под Нижним Тагилом зарегистрирована авария, в которой пострадали двое детей.Виновницей ДТП стала женщина 1969 года рождения, которая ехала на машине ВАЗ, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Стражи порядка установили, что автомобилистка сбила двух братьев, которые ехали на велосипеде в попутном направлении. Медики диагностировали десятилетнему ребенку тупую травму живота. Его 15-летний брат отделался ссадиной на спине.
Женщина ранее была лишена прав за вождение в нетрезвом состоянии.
Недавно на пешеходном переходе во Владимире произошла авария. Вечером на мокрой дороге машина сбила человека, сообщил сайт «360».