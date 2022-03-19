Автор статьи заявил, что в Вашингтоне крайне сумбурно отреагировали на документы Москвы по поводу военно-биологической деятельности США на Украине. Сначала власти страны назвали это «ложной информацией», потом утверждали, будто Москва сама намерена применить такое оружие в отношении Киева, а в итоге сообщили, что никогда не нарушали конвенций и действовали открыто.