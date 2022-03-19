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США регулярно требуют от других государств соблюдения различных конвенций, но в случаях, когда сами их нарушают, не признают доказательств и расследований, сообщила китайская газета «Жэньминь жибао».
Автор статьи заявил, что в Вашингтоне крайне сумбурно отреагировали на документы Москвы по поводу военно-биологической деятельности США на Украине. Сначала власти страны назвали это «ложной информацией», потом утверждали, будто Москва сама намерена применить такое оружие в отношении Киева, а в итоге сообщили, что никогда не нарушали конвенций и действовали открыто.
Газета отметила, что сравнительный анализ действий США демонстрирует лицемерное поведение Вашингтона, который делает все в угоду своим интересам. Однако по данным Конвенции о запрещении биологического оружия, американской стороне необходимо дать внятный ответ мировому сообществу.
Ранее Минобороны РФ провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 млн долларов на работу лабораторий на территории Украины. Они участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.