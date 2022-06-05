Женихи из «Холостяка» выбрали победительниц девятого сезона

Для каждой девушки было подготовлено особое место. Так для Хрипиной Гранков приготовил поездку в горы, а для Сапеты — прогулку по ночным улицам Турции. Адилет же устроил пикник под облаками для Солманидиной, а для Перевертень — поездку на байке и стрельбу в тире.