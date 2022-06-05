Женихи из «Холостяка» выбрали победительниц девятого сезона

Девятый сезон шоу «Холостяк» на ТНТ подошел к концу. Стало известно, кого выбрали для себя главные герои после 13 недель знакомства.
Главной особенностью очередного сезона «Холостяка» стало наличие сразу двух женихов. Ими оказались владелец собственной фермы Александр Гранков и миллионер из Казахстана Димаш Адилет. До финального эпизода дошли только четыре участницы из 21-й.
Съемки последнего выпуска проходили в Турции. Из девушек остались Марина Хрипина, Яна Сапета, Софья Солманидина и Арина Перевертень. Гранков и Адилет пригласили финалисток на свидания, после которых сделали окончательный выбор.
Для каждой девушки было подготовлено особое место. Так для Хрипиной Гранков приготовил поездку в горы, а для Сапеты — прогулку по ночным улицам Турции. Адилет же устроил пикник под облаками для Солманидиной, а для Перевертень — поездку на байке и стрельбу в тире.
После всех свиданий мужчины встретились, чтобы обсудить финальное решение. По итогу, девушкой Гранкова стала Яна Сапета, а розу от Адилета получила Соня Солманидина. Последняя не смогла сдержать эмоций.