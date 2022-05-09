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    Жених Бритни Спирс требует 5 млн долларов за каждый прожитый год с ней

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Жених Бритни Спирс требует 5 млн долларов за каждый прожитый год с ней

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    ImagePressAgency/face to face/Globallookpress

    Певица Бритни Спирс помолвлена с бодибилдером Сэмом Асгари. Избранник поп-дивы предъявил неожиданное требование для брачного контракта.

    Спирс и Асгари еще не заключили брак официально, однако возлюбленный исполнительницы уже все предусмотрел на случай развода. Он потребовал, чтобы после расставания ему было выплачено по 5 млн долларов за каждый прожитый год со звездой. 

    Также он заявил, что эти средства будут использованы в качестве алиментов. Таким образом Асгари намекнул, что в случае развода дети от Спирс останутся с ним, пишет Woman.ru.

    Бритни Спирс состоит в отношениях с бодибилдером более пяти лет. Избранник певицы поддерживал ее все время, пока она находилась под опекой отца.

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