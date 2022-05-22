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Жена Зеленского призналась, что президент Украины не сам пишет тексты своих выступлений

Жена Зеленского призналась, что президент Украины не сам пишет тексты своих выступлений
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что ее супруг не готовит тексты своих выступлений лично.

«Нет, я не имею такой возможности (увидеть текст выступления заранее). Я думаю, что и Владимир не всегда очень рано видит все тексты… Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», — заявила Зеленская в ходе совместного интервью с мужем украинскому телеканалу «Украина 24».

Отмечается, что президент Украины неоднократно записывал видеообращения на фоне спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. При этом президент Владимир Путин называл такой шаг вынужденным.

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