Жена Зеленского призналась, что президент Украины не сам пишет тексты своих выступлений

«Нет, я не имею такой возможности (увидеть текст выступления заранее). Я думаю, что и Владимир не всегда очень рано видит все тексты… Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», — заявила Зеленская в ходе совместного интервью с мужем украинскому телеканалу «Украина 24».