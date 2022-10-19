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Жена шефа Ивлева показала результат подтяжки лица

Жена шефа Ивлева показала результат подтяжки лица
prt scr youtube.com | СТИЛЬНО

Жена Константина Ивлева Валерия Куденкова показала свою внешность после косметических процедур. 30-летняя Валерия рассказала, что восстановила фигуру после родов за два месяца и регулярно обращалась к услугам косметологов.

В своем личном блоге Куденкова опубликовала фото после ринопластики и подтяжки мезонитями. Валерия рассказала, что осталась недовольна пластической операцией носа, поэтому обратилась к другому специалисту, чтобы скорректировать форму носа и скул с помощью мезонитей.

Ранее в социальных сетях девушка публиковала фотокружку, на которой она запечатлена до встречи с Ивлевым, стоматологом и пластическим хирургом. Валерия отметила, что любит эту кружку.

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RusNewsToday24
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