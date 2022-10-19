Жена шефа Ивлева показала результат подтяжки лица

Жена Константина Ивлева Валерия Куденкова показала свою внешность после косметических процедур. 30-летняя Валерия рассказала, что восстановила фигуру после родов за два месяца и регулярно обращалась к услугам косметологов.
В своем личном блоге Куденкова опубликовала фото после ринопластики и подтяжки мезонитями. Валерия рассказала, что осталась недовольна пластической операцией носа, поэтому обратилась к другому специалисту, чтобы скорректировать форму носа и скул с помощью мезонитей.
Ранее в социальных сетях девушка публиковала фотокружку, на которой она запечатлена до встречи с Ивлевым, стоматологом и пластическим хирургом. Валерия отметила, что любит эту кружку.