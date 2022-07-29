Жена Реввы пообещала большие проблемы Жигаловой за слова о побеге из России

Супруга известного юмориста Александра Реввы Анжелика прокомментировала информацию, согласно которой, ее семья эмигрировала в Испанию.
Известная журналистка Алена Жигалова в авторском YouTube-шоу «Алена, блин!» заявила, что российские счета Реввы заблокированы. Артист, якобы, также лишился недвижимости в Москве. Анжелика Ревва заявила, что данная информация является ложной. Об этом девушка заявила в интервью порталу Teleprogramma.pro.
«Может Алена Жигалова знает больше о моей семье, чем я. Она получит повестку в суд, если так будет себя вести. Это неправда. Кому какое дело, где мы находимся. Сейчас лето, каникулы. Люди путешествуют в Турцию, Испанию, в Геленджике отдыхают», — заявила супруга юмориста.
Анжелика также посоветовала российским СМИ не вмешиваться в эту историю.