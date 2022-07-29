Жена Реввы пообещала большие проблемы Жигаловой за слова о побеге из России

«Может Алена Жигалова знает больше о моей семье, чем я. Она получит повестку в суд, если так будет себя вести. Это неправда. Кому какое дело, где мы находимся. Сейчас лето, каникулы. Люди путешествуют в Турцию, Испанию, в Геленджике отдыхают», — заявила супруга юмориста.