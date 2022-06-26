Жена полковника ВСУ Колесова рассказала ФАН о подготовке диверсантов к теракту в Херсоне

«Я позвонил полковнику Колесову и доложил, что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он в ответ сказал, что “спецназу виднее, кто где живет, вам поступила задача, и вы должны ее выполнить”. Я отказался ее выполнять, потому что не собирался убивать мирных людей, своих сограждан», — заявил следователям Тимко.