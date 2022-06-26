Жена полковника ВСУ Колесова рассказала ФАН о подготовке диверсантов к теракту в Херсоне

Российские силовики предотвратили теракт, который диверсанты из ВСУ готовили в Херсоне. «Спящие» агенты украинских спецслужб собирались обстрелять гостиницу «Дилижанс», где временно проживают беженцы.
После предотвращения теракта в городе вскрылась спящая ячейка завербованных спецслужбами дезертиров из ВСУ. Следственный эксперимент, при котором присутствовали военкоры ФАН, выявил, что преступление готовил полковник ВСУ Александр Колесов и завербованный СБУ сержант Александр Тимко, а также украинские военные, которые прятались в Херсоне под видом мирных жителей. Группировка неудавшихся террористов состояла из семи человек.
Супруга Колесова Татьяна в беседе с ФАН заявила, что ее муж не пошел бы на преступление, но его шантажировали спецслужбы. Киевские кураторы неудавшихся диверсантов утверждали, что в гостинице сейчас живут российские военные, поэтому ее надо обстрелять, устроив как можно более шумный теракт. Тимко отправился по приказу Колесова на разведку и быстро понял, что проживают в «Дилижансе» гражданские.
«Я позвонил полковнику Колесову и доложил, что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он в ответ сказал, что “спецназу виднее, кто где живет, вам поступила задача, и вы должны ее выполнить”. Я отказался ее выполнять, потому что не собирался убивать мирных людей, своих сограждан», — заявил следователям Тимко.
Когда Колесов понял, что подготовка к диверсии провалилась, он бежал из города и бросил семью. Силовики уверены, что в Херсон он уже не вернется. А с участниками неудавшейся террористической ячейки работают следователи. Пока что все они проходят как свидетели по уголовному делу.