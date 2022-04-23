Жена Погребняка осудила Моргенштерна после его заявлений об изменах жене

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Модель Мария Погребняк раскритиковала рэпера Моргенштерна после его громких заявлений об изменах супруге Диларе Зинатуллиной. Она считает, что музыкант сделал из своей избранницы посмешище.
Ранее исполнитель хита «Новый мерин» заявил, что измены в отношениях являются для него нормой. Однако позже с этим не согласилась его супруга.
Погребняк, оценивая сложившуюся ситуацию, заявила, что рэпер не готов к семье. По ее мнению, любящий человек не сможет сделать больно другому.
«Я считаю, что если мужчина не готов к семье, не готов укротить свои пороки, то жениться не стоит. Не надо делать из своей женщины посмешище», – высказалась модель в социальных сетях.
Жена футболиста Павла Погребняка убеждена, что из-за измен родителей страдают их дети. Она указала, что конфликты в семье могут пагубно сказаться на психологическом здоровье наследников.