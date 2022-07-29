Жена пленного украинского солдата отреагировала на удар ВСУ по колонии в Еленовке

Женщины искала мужа на Украине и в Европе, в итоге найти его удалось только, отправившись в ДНР, за что ее осудили с украинской стороны. Она отмечала, что когда служащие ВСУ вместе с ее мужем попали в плен, то место было обстреляно украинской стороной на следующий день, но безуспешно.