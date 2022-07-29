Жена пленного украинского солдата отреагировала на удар ВСУ по колонии в Еленовке

Супруга плененного служащего ВСУ Марина Афишина в своем Telegram-канале прокомментировала атаку ВСУ на колонию в Еленовке. Она подчеркнула, что таким ударом президент Украины Владимир Зеленский «казнил» своих же людей.
«С Пашей все хорошо, Слава Богу. Думала, с ума сойду», — написала Афишина.
Еленовская колония, где содержался супруг Марины, была обстреляна из американских РСЗО HIMARS, огонь велся целенаправленно по баракам с пленными. Известно о 53 погибших и 140 раненых.
Женщины искала мужа на Украине и в Европе, в итоге найти его удалось только, отправившись в ДНР, за что ее осудили с украинской стороны. Она отмечала, что когда служащие ВСУ вместе с ее мужем попали в плен, то место было обстреляно украинской стороной на следующий день, но безуспешно.