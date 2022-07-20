Жена пленного солдата ВСУ узнала о местонахождении мужа в ДНР

«Перепробовав на Украине все, начиная от звонков на горячие линии ведомств и официальных писем, также обращалась к международным организациям, обращалась к журналистам, и когда ничего не менялось в ситуации по моему супругу, приехала в Донецк. И тут узнала о его местонахождении и жду встречи с ним», — рассказала Марина Ашифина.