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Жена пленного солдата ВСУ узнала о местонахождении мужа в ДНР

Жена пленного солдата ВСУ узнала о местонахождении мужа в ДНР
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Жена попавшего в плен морпеха ВСУ Марина Ашифина узнала о месте нахождения супруга от омбудсмена ДНР в Донецке. Об этом она заявила в эфире телеканала «Прямий».

При попытке узнать информацию о местонахождении супруга Ашифина регулярно сталкивалась с отказами в Киеве. Все, что ей рассказали, морпех попал в реестр военнопленных.

«Перепробовав на Украине все, начиная от звонков на горячие линии ведомств и официальных писем, также обращалась к международным организациям, обращалась к журналистам, и когда ничего не менялось в ситуации по моему супругу, приехала в Донецк. И тут узнала о его местонахождении и жду встречи с ним», — рассказала Марина Ашифина.

База морпеха ранее располагалась на заводе им. Ильича в Мариуполе. В плен он попал, предположительно, 31 марта.

военнопленные ВСУ ДНР
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