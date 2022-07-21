Жена Петросяна показала, как юморист видит ее в жизни

Известный юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова несколько лет строят совместный быт, у них подрастает сын Ваган. Недавно возлюбленная юмориста поделилась фото, которое сделал сам Петросян, и рассказала о его большой любви к ней, передает ТeleРrogramma.
По информации источника, юморист души не чает в своей молодой избраннице, поэтому супруги проводят много времени вместе. Петросян даже готов быть личным фотографом любимой жены.
Так, недавно в личном микроблоге Брухунова поделилась кадром, автором которого стал юморист. Супруга звезды уточнила, что муж всегда делает удачные кадры, потому что очень любит ее.
«На снимках, сделанных мужем, я всегда стройняшка!» — подписала фото Брухунова.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Молодая жена Петросяна рассказала об оскорблениях и желании «раствориться».