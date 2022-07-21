Жена Петросяна показала, как юморист видит ее в жизни

Известный юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова несколько лет строят совместный быт, у них подрастает сын Ваган. Недавно возлюбленная юмориста поделилась фото, которое сделал сам Петросян, и рассказала о его большой любви к ней, передает ТeleРrogramma.