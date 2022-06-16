Жена Невзорова упрекнула Марину Овсянникову в «беспробудной глупости»

Журналистка Марина Овсянникова после скандала в прямом эфире работает в одном из немецких СМИ. Ее поведение раскритиковала жена журналиста Александра Невзорова* (лицо, признанное иноагентом в РФ) Лидия.
По словам Невзоровой, она и ее супруг положительно отметили поступок Овсянниковой. Однако недавно они разочаровались в бывшей сотруднице Первого канала.
После скандального эфира Овсянникова уехала из России. Сейчас она находится в Германии. За рубежом журналистка призывает ослабить санкции против РФ. Услышав об этом, Лидия Невзорова не смогла скрыть своего негодования.
«Сегодня мне прислали ее пост, за что большое спасибо! Показала его и Александру Глебовичу. То, что она говорит, если не преступление, то просто беспробудная глупость», — высказалась жена журналиста в соцсетях.
Несколько месяцев назад в эфире Первого канала Марина Овсянникова вышла с плакатом, дав понять, что она выступает против спецоперации на Украине. Поступок журналистки вызвал широкий резонанс.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами