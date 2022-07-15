Жена Михаила Боярского призналась в желании развестись с неверным мужем

Семейная жизнь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан неоднократно оказывалась на грани краха из-за измен мужа. Об этом в интервью интернет-изданию «Экспресс Газета» рассказала сама актриса.
Узнав о неверности супруга, Луппиан всерьез думала о разводе. Однако решиться на этот шаг не смогла из-за слабого здоровья Боярского. В свое время артист тяжело болел панкреатитом и уже долгие годы страдает от диабета.
При этом жена актера посетовала на «забывчивость» второй половинки. По ее словам, сейчас Боярский либо не помнит о произошедшем, либо искусно делает вид.
«Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», — поделилась актриса.
Примечательно, что в детстве Луппиан сама пережила развод родителей. Те события оставили глубокий след на всю ее жизнь.
В 2022 году Михаил Боярский с супругой отмечают 47 лет совместной жизни. Пара считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Вместе они вырастили двух детей: сына Сергея и дочь Елизавету.
Меж тем пользователей соцсетей озадачило внезапное исчезновение из публичного пространства Елизаветы Боярской. Лишь недавно звезда «Иронии судьбы. Продолжение» ответила на вопросы поклонников, намекнув, что сейчас у нее не самый лучший период в жизни.