Жена хоккеиста Дмитрия Яшкина рассказала об отношении к русским за границей

Супруга нападающего петербургского СКА, чеха Дмитрия Яшкина Нади рассказала, как в Европе относятся к русским. Об этом девушка написала в своем Telegram-канале.
«Многие меня спрашивали — как относятся к нашим за границей. Вот так относятся — обычно. Я говорю, что я из России, никакой особой реакции. Все хорошо. Ну, во всяком случае я ничего плохого не встречала», — написала Нади Яшкина.
Добавим, что женщина долгое время проживала в США, когда ее супруг выступал в Национальной хоккейной лиге.
Позитивное отношение к россиянам осталось и у граждан Турции. Так, отдыхавшая в Кемере девушка из России рассказала, что после начала спецоперации к туристам по-прежнему относятся крайне доброжелательно.
По ее словам, афиши и вывески на улицах города продублированы на русском языке, а сотрудники отеля и продавцы вовсе заточены на русскоязычную аудиторию.