Жена Евгения Петросяна сообщила о радостных переменах в жизни

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что у нее произошли радостные перемены в жизни. Знаменитость вместе со своим супругом отправилась в отпуск.
Брухунова похвасталась совместным путешествием с семьей перед своими поклонниками. Избранница Петросяна призналась, что ждала отпуска целый год.
«Год я ждала этот отпуск. Месяц на море всей семьей», — написал Брухунова в социальных сетях.
Кроме того, блогер отметила, что получила большое число поздравлений от поклонников. По словам Брухуновой, подобную активность она обычно наблюдает лишь в собственный день рождения.