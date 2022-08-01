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Жена Евгения Петросяна сообщила о радостных переменах в жизни

Жена Евгения Петросяна сообщила о радостных переменах в жизни
ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что у нее произошли радостные перемены в жизни. Знаменитость вместе со своим супругом отправилась в отпуск.

Брухунова похвасталась совместным путешествием с семьей перед своими поклонниками. Избранница Петросяна призналась, что ждала отпуска целый год.

«Год я ждала этот отпуск. Месяц на море всей семьей», — написал Брухунова в социальных сетях.

Кроме того, блогер отметила, что получила большое число поздравлений от поклонников. По словам Брухуновой, подобную активность она обычно наблюдает лишь в собственный день рождения.

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