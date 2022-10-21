Жена брата Моисеева опровергла слухи о внебрачных детях певца

Супруга брата певца Бориса Моисеева Людмила Толкач попросила не верить слухам о внебрачных детях артиста. Свое мнение по этому поводу она выразила в интервью порталу Prozvezd.
Женщина подчеркнула, что нетрадиционная сексуальная ориентация Моисеева не была секретом ни для кого. Поэтому и никакой речи о детях быть не может.
«Того, что рассказывает вам этот шоумен Барецкий, не может быть. Женщин у Бори не было никогда. Подобные слухи о Борисе ходили еще при его жизни. Постоянно объявлялись какие-то внебрачные дети», — поделилась Толкач.
Ранее бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий сказал, что является внебрачным сыном Моисеева. Однако мало кто поверил в это заявление.