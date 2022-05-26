Крым по-прежнему остается самым целебным, востребованным и безопасным курортом, об этом в ходе заседания Совета Федерации заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
Лето — это маленькая жизнь, и про провести ее надо в Крыму, считает Ольга Ковитиди. Этот регион никого не оставляет равнодушным. Кто хоть раз побывал в Крыму, обязательно сюда вернется.
«Вопреки пессимистическим прогнозам, связанным с отсутствием авиаперевозок, только на майские праздники 333 000 отдыхающих уже зарядились здоровьем и счастьем в Крыму», — отметила Ольга Ковитиди.
Этот полуостров является миром удивительных пейзажей, субтропического климата, поддерживаемого теплым бризом, который дует с Черного моря. А также богатого культурного и исторического пласта. По мнению сенатора, Крым продолжает оставаться самой целебной и безопасной здравницей.
«Жемчужина России по-прежнему остается одним самых целебных, привлекательных и безопасных курортов», — заявила сенатор в ходе заседания Совета Федерации.
Жители полуострова всегда славились своим оптимизмом, жизнелюбием и стойкостью. Это люди, которые смогли выдержать и найти выход, когда полуостров был отрезан от воды, энергетики, а также ощущалась большая нехватка продовольствия по причине транспортной недоступности в регион.
«Крымчане, пережившие водную, транспортную, продовольственную, энергетическую блокады, оптимистичны, оперативно перестраиваются, находят выход из любой ситуации и работают на опережение. Тем более сейчас, когда мы в России», — рассказала Ольга Ковитиди.
Так, когда Крым только стал российским регионом, в республику не ходили поезда, не летали самолеты, на полуостров можно было попасть только на автобусах и машинах. Сейчас временно остановили авиаперевозки, зато есть поезда, работает Крымский мост, отметила сенатор.
По словам Ковитиди, еще весной, после начала спецоперации на Украине, совместно с Правительством России власти республики оперативно приступили к разработке плана усиления транспортной составляющей молодого субъекта РФ.
«Погружен в этот вопрос глава государства. Буквально вчера на расширенном совещании с руководителями южных регионов России президентом страны даны поручения по улучшению логистической составляющей южных регионов России в преддверии курортного сезона», — сообщила Ковитиди.
Сегодня разрабатываются новые маршруты для прибытия на полуостров. По словам Ковитиди, отработаны вопросы выделения дополнительных вагонов. В частности, подчеркнула сенатор маршруты аэропорт–поезд, аэропорт–автобус, поезд–автобус.
«Обсуждаются маршруты по доставке туристов и отдыхающих в Крым из Сочи, Анапы и Краснодарского края. Информация обо всех разработанных маршрутах в оперативном порядке будет предоставлена в СМИ, в социальных сетях», – отметила Ковитиди.
Ранее «Народные Новости» писали, что Аксенов предложил использовать дополнительные вагоны для транспортировки туристов в Крым.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.