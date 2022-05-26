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Жемчужина России: в преддверии лета сенатор Ковитиди рассказала о разработанных маршрутах в Крым

Жемчужина России: в преддверии лета сенатор Ковитиди рассказала о разработанных маршрутах в Крым
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Крым по-прежнему остается самым целебным, востребованным и безопасным курортом, об этом в ходе заседания Совета Федерации заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Лето — это маленькая жизнь, и про провести ее надо в Крыму, считает Ольга Ковитиди. Этот регион никого не оставляет равнодушным. Кто хоть раз побывал в Крыму, обязательно сюда вернется.

«Вопреки пессимистическим прогнозам, связанным с отсутствием авиаперевозок, только на майские праздники 333 000 отдыхающих уже зарядились здоровьем и счастьем в Крыму», — отметила Ольга Ковитиди.

flickr.com / Maxim Massalitin / CC BY-SA 2.0
flickr.com / Maxim Massalitin / CC BY-SA 2.0

Этот полуостров является миром удивительных пейзажей, субтропического климата, поддерживаемого теплым бризом, который дует с Черного моря. А также богатого культурного и исторического пласта. По мнению сенатора, Крым продолжает оставаться самой целебной и безопасной здравницей.

«Жемчужина России по-прежнему остается одним самых целебных, привлекательных и безопасных курортов», — заявила сенатор в ходе заседания Совета Федерации.

Жители полуострова всегда славились своим оптимизмом, жизнелюбием и стойкостью. Это люди, которые смогли выдержать и найти выход, когда полуостров был отрезан от воды, энергетики, а также ощущалась большая нехватка продовольствия по причине транспортной недоступности в регион.

«Крымчане, пережившие водную, транспортную, продовольственную, энергетическую блокады, оптимистичны, оперативно перестраиваются, находят выход из любой ситуации и работают на опережение. Тем более сейчас, когда мы в России», — рассказала Ольга Ковитиди.

wikipedia.org / Rosavtodor.ru / CC BY 4.0
wikipedia.org / Rosavtodor.ru / CC BY 4.0

Так, когда Крым только стал российским регионом, в республику не ходили поезда, не летали самолеты, на полуостров можно было попасть только на автобусах и машинах. Сейчас временно остановили авиаперевозки, зато есть поезда, работает Крымский мост, отметила сенатор.

По словам Ковитиди, еще весной, после начала спецоперации на Украине, совместно с Правительством России власти республики оперативно приступили к разработке плана усиления транспортной составляющей молодого субъекта РФ.

«Погружен в этот вопрос глава государства. Буквально вчера на расширенном совещании с руководителями южных регионов России президентом страны даны поручения по улучшению логистической составляющей южных регионов России в преддверии курортного сезона», — сообщила Ковитиди.

    prt scr youtube.com/Капитан Крым
prt scr youtube.com/Капитан Крым

Сегодня разрабатываются новые маршруты для прибытия на полуостров. По словам Ковитиди, отработаны вопросы выделения дополнительных вагонов. В частности, подчеркнула сенатор маршруты аэропорт–поезд, аэропорт–автобус, поезд–автобус.

«Обсуждаются маршруты по доставке туристов и отдыхающих в Крым из Сочи, Анапы и Краснодарского края. Информация обо всех разработанных маршрутах в оперативном порядке будет предоставлена в СМИ, в социальных сетях», – отметила Ковитиди.

Ранее «Народные Новости» писали, что Аксенов предложил использовать дополнительные вагоны для транспортировки туристов в Крым.

Жемчужина России: в преддверии лета сенатор Ковитиди рассказала о разработанных маршрутах в Крым

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.

ковитиди Крым транспорт
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