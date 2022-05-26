Жемчужина России: в преддверии лета сенатор Ковитиди рассказала о разработанных маршрутах в Крым

Так, когда Крым только стал российским регионом, в республику не ходили поезда, не летали самолеты, на полуостров можно было попасть только на автобусах и машинах. Сейчас временно остановили авиаперевозки, зато есть поезда, работает Крымский мост, отметила сенатор.