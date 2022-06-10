Жемчужина Петербурга: в Медиагруппе «Патриот» подвели итоги конкурса на лучший проект реновации «Горской»

Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительного проекта реновации территории «Горская», организованного компанией «Мегалайн», обсудили члены жюри и приглашенные эксперты на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник рассказал, каким видит следующий шаг развития масштабного проекта.
Напомним, 8 июня состоялось подведение итогов конкурса на лучший проект реновации «Горской», где жюри и члены наблюдательного совета выбрали один из трех проектов, которые вышли в финал на предыдущем этапе. Победителем стал консорциум под руководством компании «Ваухаус». В его состав также вошли компании: COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH и PwC.
Директор российского офиса COOP HIMMELB(L)AUА Андрей Крылов пояснил, что победить в конкурсе удалось за счет максимально профессиональных действий каждого участника консорциума. Он также отметил, что, учитывая масштабность проекта, конкурс был организован в крайне сжатые сроки (стартовал в конце 2021 года), а конкуренция — крайне высокой.
«Думаю, мы победили благодаря профессионализму консорциума. Компания «Ваухаус» — великолепная российская фирма, специализирующаяся на урбанистке, архитектуре, различных градостроительных решениях. Моя компания образовалась в 1967 году. Она известна знаковыми объектами по всему миру. В частности, работает в России: в Севастополе, Кемерово. Великолепная «Прайсвотерхаус» сделала нам отличную финансовую модель. Этот симбиоз помог нам выиграть», — констатировал один из представителей команды победителей, добавив, что с нетерпением ждет, когда можно будет приступить к реализации проекта.
По словам гендиректора «Мегалайна» Геннадия Корупятника, итоги конкурса превзошли все самые смелые ожидания организаторов и членов наблюдательного совета.
«Конкурс превзошел все наши ожидания. По мнению всех участников процесса, особенно наблюдательного совета, членов жюри, он имел беспрецедентный характер в принципе. В нем приняло участие очень большое количество конкурсантов. На заключительном этапе — порядка 26 консорциумов, 13 отдельных участников. В первоначальном варианте было в том числе 13 международных компаний. В дальнейшем из-за известных геополитических причин часть все-таки выпала, но большая часть осталась. В финал попало три наиболее сильных участника», — отметил Корупятник.
Теперь, как только начнется реализация масштабного проекта реновации «Горской», «Мегалайн» приложит максимум усилий, чтобы придать этой территории статус особой экономической зоны. Это крайне важно для дальнейшего развития будущей жемчужины Санкт-Петербурга.
«Нужно придать «Горской» статус особой экономической зоны. Не зря у нас был Андрей Шпиленко (директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России — Прим. ред.). Он сказал, что у него есть целая линейка инструментов. И как только будет понятно, что проект начал реализовываться, сразу задействуем все рычаги, чтобы начать работать над предоставлением возможностей для новых резидентов — чтобы зона развивалась. Многое будет зависеть от города, от его отношения — как он нас примет», — подчеркнул гендиректор «Мегалайна».
Проект реновации бывшей промзоны «Горская» подразумевает создание комфортной городской среды, состоящей из четырех кластеров: Light Industrial, IT-деревня, культурный центр и гостинично-курортный сектор. Вкупе они сформируют уникальное динамично развивающее пространство, где будут созданы условия не только для комфортной работы, но и отдыха. Кроме того, реализация проекта обеспечит Санкт-Петербург почти 18 тысячами новых рабочих мест.
Напомним, презентация проекта-победителя конкурса состоится на площадке Петербургского международного 16 июня. Гости мероприятия смогут своими глазами увидеть детальный образ масштабного проекта.
Соглашение о развитии территории «Горская» было подписано между гендиректором «Мегалайна» Геннадием Корупятником и правительством Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году. Заключение договора состоялось при участии губернатора города Александра Беглова.