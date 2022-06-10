Жемчужина Петербурга: в Медиагруппе «Патриот» подвели итоги конкурса на лучший проект реновации «Горской»

«Нужно придать «Горской» статус особой экономической зоны. Не зря у нас был Андрей Шпиленко (директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России — Прим. ред.). Он сказал, что у него есть целая линейка инструментов. И как только будет понятно, что проект начал реализовываться, сразу задействуем все рычаги, чтобы начать работать над предоставлением возможностей для новых резидентов — чтобы зона развивалась. Многое будет зависеть от города, от его отношения — как он нас примет», — подчеркнул гендиректор «Мегалайна».