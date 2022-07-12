Железняк рассказала об усталости Добронравова от «Сватов» и роли мужа Вали Будько

«Когда мы только закончили съемки, уже не помню каких «Сватов», был момент усталости у всех от проекта. Федя даже однажды сказал: «Наверное, хватит, «Сваты» нам надоели, сняли много». А сейчас прошло время, все соскучились!» — рассказала Железняк.