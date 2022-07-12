Железняк рассказала об усталости Добронравова от «Сватов» и роли мужа Вали Будько

Актер Федор Добронравов сильно устал от роли Ивана Будько в сериале «Сваты», сорвался и чуть не покинул проект, рассказала его коллега Олеся Железняк, передает Teleprogramma.pro.
Добронравов ни раз говорил: если «Сваты» стали народным хитом, значит в сериале что-то есть — люди узнают себя в персонажах. По мнению Железняк, сценарий хорошо понятен простому обывателю, а актерский состав отлично исполняет свои роли.
Снявшись во множестве сезонов в роли Вани Будько, Федор Добронравов едва не сорвался, вспомнила Железняк. Так, седьмой (пока последний) сезон шоу снимали очень долго из-за ковидных ограничений, поэтому люди просто устали. Впрочем, усталость быстро прошла.
«Когда мы только закончили съемки, уже не помню каких «Сватов», был момент усталости у всех от проекта. Федя даже однажды сказал: «Наверное, хватит, «Сваты» нам надоели, сняли много». А сейчас прошло время, все соскучились!» — рассказала Железняк.
Ранее Олеся Железняк призналась, что ее дети не смотрели сериал «Сваты».