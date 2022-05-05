«Ждет момента, чтобы вернуться»: пранкер Вован объяснил, почему «переобулась» Хаматова

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Покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине актриса Чулпан Хаматова стала жертвой пранка известных блогеров Вована и Лексуса. «Народные Новости» связались с Владимиром Кузнецовым (Вованом), чтобы узнать подробности разговора с артисткой.
Пранкеры дозвонились до актрисы, представившись послом Украины в Литве, предложив ей работу. При этом Хаматова отметила, что подобный разговор уже состоялся.
«Мы обсуждали этот вопрос. Еще будем к нему возвращаться, думать, как сделать так, чтобы было эффективнее», — ответила актриса.
Кроме этого, Хаматова призналась, что не оставляет связей в России и регулярно общается с людьми. Но возвращаться на родину она не спешит.
Блогер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал «Народным Новостям», что актриса сразу поверила, что разговаривает с украинским дипломатом, но ближе к концу разговора Хаматова что-то заподозрила. Кузнецов напомнил, что недавно друг артистки режиссер Римас Туминас был разыгран примерно по этой же схеме.
Блогер отметил, во время разговора Хаматова сообщила, что готова работать в России, но когда вспомнила, что ведет диалог якобы с дипломатом из Украины, тут же «переобулась».
«Она сначала сказала, что с Россией будет работать, а потом отказалась от слов. Это «оговорочка по Фрейду». Я думаю, что она ждет, когда ситуация более-менее устаканится и будет думать дальше. Вряд ли она откажется от России, потому что во время разговора прозвучала фраза, что она будет работать в этой стране. А потом, поняв, что она говорит как бы с украинским дипломатом, она начала отнекиваться», — объяснил пранкер.
По словам Кузнецова, Чулпан Хаматова не сможет заработать в Прибалтике тех средств, которые она могла бы получать в России. Поэтому знаменитость задумывается о том, когда лучше вернуться на родину.
«В Прибалтике она не заработает тех денег, которые могла бы получать в России. Вопрос, сколько времени она там протянет в Латвии. Желающих прийти на ее спектакли не так много. Она ждет удачного момента, чтобы вернуться», — подытожил наш собеседник.
Напомним, что после начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но, к сожалению, были и такие знаменитости, которые выступили против спецоперации по денацификации Украины и спешно покинули страну.
Часть российских звезд заявила, что Украине нужен мир, но в то же время, предпочла не замечать геноцид Донбасса целых 8 лет. Эти артисты покинули Россию и уехали в страны Европы. Основными направлениями оттока звезд из РФ можно назвать страны Западной Европы – Латвию, Эстонию и Израиль.