«Ждет момента, чтобы вернуться»: пранкер Вован объяснил, почему «переобулась» Хаматова

«Она сначала сказала, что с Россией будет работать, а потом отказалась от слов. Это «оговорочка по Фрейду». Я думаю, что она ждет, когда ситуация более-менее устаканится и будет думать дальше. Вряд ли она откажется от России, потому что во время разговора прозвучала фраза, что она будет работать в этой стране. А потом, поняв, что она говорит как бы с украинским дипломатом, она начала отнекиваться», — объяснил пранкер.