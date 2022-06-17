«Ждем арктический вариант Lada». АвтоВАЗ пообещал адаптировать автомобили Lada к арктическим условиям эксплуатации и 50-градусным морозам

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Возможность адаптации автомобилей Lada к арктическим условиям обещали проработать на АвтоВАЗе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный по итогам встречи с генеральным директором АвтоВАЗа Максимом Соколовым на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее Бездудный заявил, что готов пересесть на «Ладу», если та будет заводиться в 50-градусный мороз.





«Только что провел рабочую встречу с генеральным директором АвтоВАЗа Максимом Соколовым. К моим словам о том, что готов ездить на автомобиле «Лада», если тот будет заводиться в 50-градусный мороз, сказанным полушутя-полусерьезно, Максим Юрьевич отнесся профессионально и ответственно. И уже поручил техническим службам завода доработать регламент с тем, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию машины в суровых арктических условиях», — написал Бездудный.

Глава НАО отметил, что такой автомобиль будет востребован в Арктической зоне России, в которой проживает 2,5 миллиона человек, и где любая техника должна быть в первую очередь надежной. «АвтоВАЗ принял вызов. Ждем арктический вариант Lada», — добавил губернатор.