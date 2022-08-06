Ждать осталось недолго. Мощный Redmi K50 Extreme Edition на платформе Snapdragon 8 Plus Gen 1 представят уже 11 августа

На этой неделе Redmi официально анонсировала свой новый флагманский смартфон Redmi K50 Extreme Edition. Правда, с тех пор больше никаких официальных подробностей не было – компания отмалчивается до последнего. Однако то, что не стали раскрывать разработчики, рассказала площадка JD.com.





На ней уже появилась страничка с описанием Redmi K50 Extreme Edition, а запущенный таймер обратного отсчета говорит, что продажи устройства стартуют 12 августа. Это значит, что официальная премьера состоится 11 августа.

Redmi K50 Extreme Edition станет самым мощным смартфоном в серии, так как он будет построен на SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Также ожидается подэкранный сканер отпечатков пальцев, экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, 120-ваттная зарядка. А вот каких-то откровений от камеры ждать не стоит, хотя можно рассчитывать на качественный основной сенсор. Ожидается, что стоимость смартфона будет находиться в пределах 450-520 долларов.