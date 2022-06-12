Жалующемуся на безденежье Меладзе посоветовали продать дом в Италии

Известный российский певец Валерий Меладзе заявил, что разочаровался в шоу-бизнесе и не будет больше давать концерты. Артист планирует посветить свою жизни науке, потому что имеет высшее образование инженера и даже защитил диссертацию.
По слухам, которые ходят в Сети, артист испытывает материальные трудности. Поклонники предположили, что научная деятельность вряд ли сможет увеличить доход артиста, пишет «КиноАфиша». Поклонники артиста предложили ему неожиданные способы заработка, чтобы улучшить свое положение.
«Садитесь на трактор. Опуститесь с небес и будьте такими, как все»;
«Продай дом в Италии, раз денег не хватает», — пишут пользователи Сети в «Одноклассниках».
Ранее журналист и телеведущий Отар Кушанашвили сообщил, что Меладзе пожаловался на отсутствие корпоративов во время их недавней беседы. По словам журналиста, теперь певец хочет вернуться к своей прежней деятельности и заняться очисткой воды.