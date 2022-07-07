Жалобы украинского военного на питание в плену ВС РФ насмешили телеведущую Скабееву

Жалобы майора Национальной гвардии Украины, побывавшего в плену ВС России, насмешили телеведущую Ольгу Скабееву.
Она обнародовала фрагмент интервью с украинским военнослужащим, который рассказал об «ужасных» условиях содержания в российском плену. Он остался недоволен калорийностью блюд и несладким чаем.
«Кормили всего 3-4 раза в день, а еда (о, ужас!) была некалорийной, да еще к тому же практически без глюкозы, — то есть давали без сахара», — иронично отметила Скабеева.
Украинский военный также сообщил, что утреннее построение военнопленных сопровождалось гимном РФ. После этого они пересчитывались и отправлялись на завтрак. В 14:00 их ждал обед, а после— очередное построение и ужин.