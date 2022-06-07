Жалкий аналог «Урагана»: Сивков предрек молниеносную реакцию Москвы на поставки комплексов M-270 Украине

«Это оружие ничего особенного из себя не представляет. У Украины уже есть более мощные установки. Это РСЗО «Смерч», ракеты которой летают на 70 км, а мы их регулярно уничтожаем. MLRS — жалкое подобие, аналог «Урагана». Он имеет примерно такую же дальность, больше направляющих, калибр тот же самый. Да, они будут поставлять это оружие, оно будет уничтожаться, как все РСЗО, которые были на Украине. Там осталось штук 20. Их будут пополнять MLRS. Украина не применяла «Смерчи» по нашим территориям. А ракеты дальностью 300 км, судя по всему, американцы не поставят», — пояснил Сивков.