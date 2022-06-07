Жалкий аналог «Урагана»: Сивков предрек молниеносную реакцию Москвы на поставки комплексов M-270 Украине

Великобритания намерена поставить Украине ракетные комплексы M-270 MLRS, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, передает Lenta.ru. Доктор военных наук Константин Сивков отметил в беседе с «Народными Новостями», что Киев уже давно использует аналогичные британским РСЗО «Ураганы» и другие более совершенные комплексы, поэтому новое западное оружие ничего не изменит.
По словам британского министра, M-270 можно использовать как реактивную систему залпового огня или пусковую установку для высокоточных ракет большой дальности. Он уточнил, что ракетные комплексы способны поражать цель на расстоянии до 80 км, а все партии военной помощи Киеву тесно координируются с Пентагоном. Уоллес уточнил, что Лондон принял решение о поставках нового тяжелого вооружения после того, как Россия изменила тактику ведения боев, усилив артиллерийский натиск.
Стоит отметить, что 1 июня президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине комплексы HIMARS. Теоретически их можно использовать как РСЗО или ракетные установки дальнего действия. Как заверил госсекретарь Энтони Блинкен, Пентагон получил гарантии от Киева, что новое вооружение будет использоваться исключительно в оборонительных целях.
Вне зависимости от планов и обещаний украинских властей, Россия будет уничтожать западное оружие на всех этапах, как только оно окажется на территории Украины, напомнил Константин Сивков. По его словам, ВСУ нуждаются в пополнении запасов собственных РСЗО, которые значительно просели. Западные поставки отчасти компенсируют эти потери, но никак не повлияют на ход спецоперации.
«Это оружие ничего особенного из себя не представляет. У Украины уже есть более мощные установки. Это РСЗО «Смерч», ракеты которой летают на 70 км, а мы их регулярно уничтожаем. MLRS — жалкое подобие, аналог «Урагана». Он имеет примерно такую же дальность, больше направляющих, калибр тот же самый. Да, они будут поставлять это оружие, оно будет уничтожаться, как все РСЗО, которые были на Украине. Там осталось штук 20. Их будут пополнять MLRS. Украина не применяла «Смерчи» по нашим территориям. А ракеты дальностью 300 км, судя по всему, американцы не поставят», — пояснил Сивков.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки Украине западных дальнобойных вооружений вызовут молниеносную реакцию Москвы.
«Если они будут, и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — констатировал Путин.
Во второй половине мая президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Запад не дает ВСУ оружие, которое требует Киев.