Zewa, Libresse и Libero уходят из России

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Компания Essity, которой принадлежат бренды Zewa, Tork, Libero, Lotus, Libresse, TENA и другие, уходит с российского рынка. Как сообщается в отчете компании, на это повлияло ухудшение условий ведения бизнеса.

Условия для ведения бизнеса в России ухудшились, в результате чего активы компании в России обесценились примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (147 миллионов долларов). Кроме того, мы начали работу по выходу с российского рынка, — заявил глава компании Магнус Грот.

Он также предупредил о том, что цены на продукцию компании поднимутся для компенсации резкого роста стоимости энергии.

Компания производит туалетную бумагу и другую бумажную продукцию (бумажные полотенца, носовые платки, салфетки), средства личной гигиены (женские прокладки, тампоны), средства профессиональной гигиены и детские подгузники. В России работают три фабрики Essity и трудоустроены 1 300 сотрудников.

Из-за политической ситуации российский рынок ранее покинули или ограничили работу многие западные бренды. Так, на этой неделе о постепенном прекращении работы в России объявил также производитель бытовой химии Henkel, которому принадлежат бренды Persil, “Пемос”, “Ласка” и другие.

Из-за ухода компаний ранее в России возник повышенный спрос на товары личной гигиены, в том числе тампоны и прокладки. Российские клиенты начали скупать их, опасаясь роста цен, а затем перепродавать их на Avito по завышенной стоимости.