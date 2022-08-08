Зерновой союз спрогнозировал потери при сборе урожая в 2022 году

«Год влажный, зерно с полей идет влажное, и рефакция будет не меньше чем 10%. Но может быть и 12%–13%. Это существенное снижение конечных показателей. Кроме того, из-за отставания на уборке пропускаются оптимальные погодные окна, в результате зерно прорастает. Это приводит к большим потерям. К тому же зерно полегает», — пояснил эксперт.