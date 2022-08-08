Зерновой союз спрогнозировал потери при сборе урожая в 2022 году

РФ может потерять до 15% зерна от возможного сбора урожая в текущем году, поделился мнением президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Он отметил, что при подсчетах учитывал рефакции, и выделил факторы, которые негативно влияют на сбор зерна. К примеру, в связи с дождями рефакция может быть значительно выше среднего значения, который составляет 6%.
«Год влажный, зерно с полей идет влажное, и рефакция будет не меньше чем 10%. Но может быть и 12%–13%. Это существенное снижение конечных показателей. Кроме того, из-за отставания на уборке пропускаются оптимальные погодные окна, в результате зерно прорастает. Это приводит к большим потерям. К тому же зерно полегает», — пояснил эксперт.
Злочевский добавил, что в 2022 году обеспокоенность вызывает и качество самого зерна, что негативно скажется на стоимости продукции.