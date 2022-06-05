Зепюр Брутян дала понять, что с Павлом Прилучным ее связывает только работа

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Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Зепюр Брутян, которую подозревали в тайном браке с Павлом Прилучном, дала понять, что с актером ее связывают лишь рабочие отношения.

Ранее в телеграм-каналах распространились фотографии документов, из которых следовало, что Прилучный и Брутян поженились 12 мая. Актеры никак не комментировали поднявшийся резонанс, однако всячески подогревали слухи о своем романе, регулярно публикуя в соцсетях совместные фотографии из поездки, которую легко можно было принять за свадебное путешествие.

Однако, судя по всему, это все же была рабочая командировка. Такой вывод интернет-пользователи сделали после недавней публикации Зепюр в инстаграме*.

Крайний съемочный день закончен, всем спасибо. Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков,

— написала актриса в сторис, сопроводив текст смеющимся эмодзи.

Прилучный сделал репост этого сообщения в своем микроблоге.

Поклонникам актера с самого начала показалось странным то, что он так часто делится фотографиями с Зепюр в соцсетях и рассказывает, как они вместе проводят время. Обычно Прилучный скрывает от общественности детали своей личной жизни — он почти не комментировал ни роман с Мирославой Карпович, ни предшествовавший ему громкий развод с Агатой Муцениеце.

Но если Прилучный и Брутян всего лишь пиарили друг друга или новый проект, то остается загадкой, откуда взялись слитые в сеть документы о заключении брака.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией