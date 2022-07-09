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«Зенит» третий раз подряд одержал победу в Суперкубке России

«Зенит» третий раз подряд одержал победу в Суперкубке России
globallookpress/Maksim Konstantinov

Петербургский «Зенит» победил московский «Спартак» и в рекордный третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России. Матч прошел в Северной столице и завершился со счетом 4:0.

Подопечные Сергея Семака уже в первом тайме сделали для себя комфортное преимущество. По голу забили Иван Сергеев и Малком. Во второй половине встречи «Зенит» удвоил преимущество усилиями Вендела и Матео Кассьеры.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. На бровках ему помогали Валерий Данченко и Максим Ковалев. Резервным рефери был Кирилл Левников.

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