«Зенит» стал чемпионом России за три тура до окончания первенства

Гости быстро открыли счет после грубой ошибки вратаря петербуржцев Михаила Кержакова. Результативное действие на свой счет записал Гирано Керк. Однако уже в первом тайме хозяева смогли выровнять положение и вырваться вперед. Голы забили Иван Сергеев и Малком.