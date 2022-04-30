«Зенит» стал чемпионом России за три тура до окончания первенства

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Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «Локомотив» в 27-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) и оформили досрочное чемпионство. Встреча прошла в Северной столице на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счетом 3:1.
Гости быстро открыли счет после грубой ошибки вратаря петербуржцев Михаила Кержакова. Результативное действие на свой счет записал Гирано Керк. Однако уже в первом тайме хозяева смогли выровнять положение и вырваться вперед. Голы забили Иван Сергеев и Малком.
Во втором тайме «Зенит» упрочил преимущество благодаря точному удару Андрея Мостового. До конца игры счет таким и остался.
Таким образом, «Зенит» оформил четвертое подряд чемпионство в РПЛ. Оставшиеся три матча носят символический характер, так как подопечные Сергея Семака оказалась вне зоны досягаемости для своих соперников по турнирной таблице.