«Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Крылья Советов» во втором туре РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» с крупным счетом обыграли самарские «Крылья Советов» в домашнем матче второго тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
В составе подопечных Сергея Семака дубль оформил Андрей Мостовой, который на пятой минуте успешно добил мяч после нереализованного пенальти, и забил второй гол на 31-й минуте. Также на 12-й минуте 11-метровый удар реализовал Далер Кузяев.
Во время матча футболисты вышли на поле в футболках в поддержку полузащитника «Крыльев» 17-летнего Сергея Пиняева. На майках «Зенита» была нанесена надпись «Сергей, здоровья», а игроки самарской команды вышли в футболках с фотографией товарища по команде.
«Зенит» не проигрывает самарским «Крыльям» с 29 августа 2015 года. Тогда сине-бело-голубые уступили соперникам в чемпионате России на своем поле со счетом 1:3. После этого команда с берегов Невы одержала девять побед, а один матч завершился ничейным результатом.