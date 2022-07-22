«Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Крылья Советов» во втором туре РПЛ

«Зенит» не проигрывает самарским «Крыльям» с 29 августа 2015 года. Тогда сине-бело-голубые уступили соперникам в чемпионате России на своем поле со счетом 1:3. После этого команда с берегов Невы одержала девять побед, а один матч завершился ничейным результатом.