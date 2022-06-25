«Зенит» по пенальти обыграл «Сочи» во втором матче Кубка PARI Премьер

Счет был открыт на 73-й минуте благодаря точному удару полузащитника сине-бело-голубых Зелимхана Бакаева. Экс-игрок «Спартака» получил передачу от Далера Кузяева и распечатал ворота соперника. Однако уже на 75-й минуте сочинцам удалось отыграться — отличился Георгий Мелкадзе. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.