«Зенит» одержал гостевую победу над «Краснодаром» в матче 26-го тура РПЛ

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«Краснодар» потерпел поражение от петербургского «Зенита» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
«Зенит» со счетом 3:1 победил «Краснодар» в гостевой встрече РПЛ, состоявшейся 25 апреля. Забитыми мячами в составе гостей отметились Иван Сергеев, Малком и Магомед Оздоев. Ираклий Манелов стал автором единственного гола «Краснодара».
Благодаря победе «Зенит», являющийся действующим чемпионом России по футболу, увеличил до шести очков отрыв от московского «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остался на шестой строчке.
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