«Земляне» пожертвуют всю выручку от продажи билетов на свой юбилейный концерт госпиталю в Горловке

«Все эти деньги будут переданы в госпиталь в городе Горловка в Донецкой Народной Республике от имени “Землян” и их поклонников и пойдут на лечение раненых военных и мирных граждан, пострадавших от боевых действий», — рассказали в пресс-службе коллектива ТАСС.