«Земляне» пожертвуют всю выручку от продажи билетов на свой юбилейный концерт госпиталю в Горловке

Музыкальный коллектив «Земляне» передаст заработанные с концерта в Санкт-Петербурге деньги госпиталю в Донецкой Народной Республике.
«Земляне» выступят перед зрителями на «Газпром Арене» 2 июля в честь 45-летия группы. Билеты на выступление стоят всего 45 и 70 рублей. Музыканты сообщили, что за счет символической стоимости на мероприятие придет несколько десятков тысяч зрителей.
«Все эти деньги будут переданы в госпиталь в городе Горловка в Донецкой Народной Республике от имени “Землян” и их поклонников и пойдут на лечение раненых военных и мирных граждан, пострадавших от боевых действий», — рассказали в пресс-службе коллектива ТАСС.
По словам основателя коллектива Владимира Киселева, группа на протяжении восьми лет поддерживала мирное население Донбасса. Все это время «Земляне» выступали в военных частях и госпиталях, поддерживали нуждающихся своим творчеством и добрым словом.