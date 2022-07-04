«Земляне» пожертвуют гонорар с юбилейного концерта на лечение раненых в Горловке

Рок-группа «Земляне» в честь своего юбилея устроила в Санкт-Петербурге масштабное шоу. Вырученные с концерта деньги будут направлены на благотворительность.
В этом году коллективу «Земляне» исполнилось 45 лет. Также скоро художественный руководитель группы Владимир Киселев отметит 70-летие. В честь этого билеты на шоу продавались по символическим ценам — по 45 и 70 рублей. Всего музыканты смогли заработать на своем юбилейном концерте 8 млн рублей. Эти средства будут направлены на лечение раненых в больнице Горловки в Донбассе.
Выступление прошло на «Газпром Арене» при поддержке компании «Газпром». Зрителей ждало красочное шоу — музыканты взлетали на тросах, поднимались на огромную высоту на вращающихся платформах. По стадиону летали большие серебряные дельфины, а мотоциклисты-каскадеры пролетали через горящие кольца. Артисты исполнили любимые россиянами хиты — «Поверь в мечту», «Путь домой», легендарную композицию «Трава у дома» и другие песни.