«Земляне» пожертвуют гонорар с юбилейного концерта на лечение раненых в Горловке

В этом году коллективу «Земляне» исполнилось 45 лет. Также скоро художественный руководитель группы Владимир Киселев отметит 70-летие. В честь этого билеты на шоу продавались по символическим ценам — по 45 и 70 рублей. Всего музыканты смогли заработать на своем юбилейном концерте 8 млн рублей. Эти средства будут направлены на лечение раненых в больнице Горловки в Донбассе.