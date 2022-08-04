Земля неожиданно стала вращаться быстрее. Чем это грозит?

По данным TimeAndDate.com, наша планета установила рекорд, совершив один оборот быстрее, чем за всю историю таких отслеживаний. Земля сделала один оборот вокруг своей оси в среду, 29 июня, на 1,59 миллисекунды быстрее 24 часов.

Ещё в 1960-х годах атомные часы начали с большой точностью отслеживать подобные данные. Часто учёные фиксировали, что вращение Земли замедляется. Международная служба вращения Земли (IERS) даже начала время от времени добавлять високосные секунды, чтобы компенсировать более медленное вращение (последний раз это произошло 31 декабря 2016 года).

Однако в последние несколько лет атомные часы подтверждали, что вращение Земли ускоряется. В 2020 году ученые зафиксировали 28 самых коротких дней с 1960 года. В прошлом году эта тенденция не сохранилась: самый короткий день в 2021 году оказался длиннее, чем в предыдущем.





Однако 29 июня 2022 года наша планета совершила своё самое быстрое вращение. Предыдущий рекорд был установлен 19 июля 2020 года, когда вращение Земли заняло на 1,4602 миллисекунды меньше 24 часов. Но его вскоре сместили и со второго места “по скорости вращения”: 26 июля 2022 года сутки длились на 1,50 миллисекунды меньше 24 часов.

Ускорение вращения Земли имеет последствия, потому что атомные часы, которые используются в спутниках GPS, не учитывают изменение вращения Земли. Если Земля вращается быстрее, то она достигает того же положения немного раньше. Полмиллисекунды равны 26 сантиметрам на экваторе. Источник утверждает, что в теории это может привести к том, что спутники GPS могут стать неточными.

Также говорится о возможных последствиях для смартфонов, компьютеров и систем связи, которые синхронизируются с серверами точного времени.

Чёткого объяснения, из-за чего планета стала вращаться быстрее, у учёных нет. Кто-то считает, что на это могут влиять процессы, происходящие на планете, во внешних слоях атмосферы, океанах, климате и так далее. Также есть версия, что вращение ускорилось вслед за неравномерным движением географических полюсов планеты и оси вращения.