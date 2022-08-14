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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от новозеландского архипелага Кермадек

Photo by form PxHere
Photo by form PxHere

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от новозеландского архипелага Кермадек. О сейсмической активности в регионе сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сигнал о подземных толчках специалисты получили в 13:44 по времени UTC (16:44 по московскому времени). Эпицентр колебания земной коры находился в 670 километрах от города Уитианга в Новой Зеландии. Очаг сейсмической активности располагался на глубине десяти километров. Данные о пострадавших, разрушениях или возможных жертвах не поступали.

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