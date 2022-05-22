Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Японии

Ранее стало известно, что сильное землетрясение произошло по меньшей мере в трех странах, расположенных на Балканском полуострове. Очаг подземных толчков магнитудой 6 находился в Боснии и Герцеговине, но колебания земной коры почувствовали также в Хорватии и Черногории, сообщал «Царьград».