Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Японии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на северо-востоке Японии. Информации о разрушениях и пострадавших нет, угроза цунами также не была объявлена, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.
По данным экспертов, эпицентр подземных толчков располагался у побережья префектуры Фукусима. Очаг колебаний земной коры залегал на глубине около 30 километров под дном океана. На аварийной АЭС «Фукусима-1» и остановленной АЭС «Токай-2». Из-за сейсмологической обстановки было временно приостановлено движение скоростных экспрессов.
Ранее стало известно, что сильное землетрясение произошло по меньшей мере в трех странах, расположенных на Балканском полуострове. Очаг подземных толчков магнитудой 6 находился в Боснии и Герцеговине, но колебания земной коры почувствовали также в Хорватии и Черногории, сообщал «Царьград».