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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в семи километрах от Сочи

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в семи километрах от Сочи

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Сочи, передает ТАСС со ссылкой на сайт Единой геофизической службы РАН.

Природное явление было зафиксировано в ночь на воскресенье. Оно произошло на глубине 10 километров. Интенсивность в эпицентре от двух до трех баллов. О разрушениях и пострадавших информации не поступало. Местные жители говорят, что землетрясение ощущалось в Кудепсте и в Молдовке.

Ранее у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8. Данных о возможных разрушениях и жертвах не поступало, сообщал телеканал «360». 

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RusNewsToday24
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