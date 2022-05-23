Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в семи километрах от Сочи

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Сочи, передает ТАСС со ссылкой на сайт Единой геофизической службы РАН.
Природное явление было зафиксировано в ночь на воскресенье. Оно произошло на глубине 10 километров. Интенсивность в эпицентре от двух до трех баллов. О разрушениях и пострадавших информации не поступало. Местные жители говорят, что землетрясение ощущалось в Кудепсте и в Молдовке.
Ранее у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8. Данных о возможных разрушениях и жертвах не поступало, сообщал телеканал «360».