Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле острова Беринга в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле острова Беринга в Тихом океане Новости
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Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали в Тихом океане у острова Беринга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По информации Камчатского филиала геофизической службы РАН, эпицентр находился в 62 км от села Никольское, очаг залегал на глубине 17 км. Жертв и разрушений нет, объекты ЖКХ и энергетики не получили повреждений.

Несколько дней назад землетрясение магнитудой 2,8 произошло в Великобритании — толчки почувствовали жители Бирмингема, Вулвергэмптона и Дадли, сообщал телеканал «360».

 
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