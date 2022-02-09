Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано на Сахалине

Землетрясение магнитудой 5,1 выявлено на территории Сахалина в 09:29 среды (01:29 по московскому времени). Об этом заявили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров. Эпицентр обнаружен в 24 километрах от сахалинского города Макарова, уточнили сейсмологи в беседе с ТАСС.

Через две минуты последовала вторая волна подземных толчков, их магнитуда составила 4,3 балла. Эпицентр находился в 16 километрах восточнее озера Айнского. Сейсмологическое событие почувствовали жители Углегорского, Макаровского, Поронайского и Томаринского районов. О разрушениях и пострадавших информация не поступала.

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