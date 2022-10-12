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Земфире и Пугачевой снова досталось от Лены Миро

Продюсер Рудченко напомнил Пугачевой, кто ее сделал Примадонной
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Блогер Лена Миро прокомментировала появление певицы Аллы Пугачевой на концерте ее коллеги Земфиры. Выступление исполнительницы хита «Искала» прошло в Тель-Авиве.

Светская обозревательница заявила, что и Пугачева, и Земфира уже изжили себя в качестве звезд. По мнению Лены Миро, артистки могут ими считаться лишь как потухшие небесные тела.

«Вспыхнули, посветили — я не сильна в астрономии, помогите — как называются потухшие звезды? Карлики, кажется?» — добавила обозреватель.

Миро отметила, что Пугачева, Земфира и их фанаты могут тешить себя иллюзиями прошлого. Однако перед этим блогер попросила вспомнить слова песни из третьего альбома рок-певицы.

После этого концерта актриса Рената Литвинова опубликовала совместное фото артисток. По словам Земфиры, Пугачева похвалила музыкантов, передают Argumenti.ru.

Земфира лена миро Пугачева
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