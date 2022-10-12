Земфире и Пугачевой снова досталось от Лены Миро

Блогер Лена Миро прокомментировала появление певицы Аллы Пугачевой на концерте ее коллеги Земфиры. Выступление исполнительницы хита «Искала» прошло в Тель-Авиве.
Светская обозревательница заявила, что и Пугачева, и Земфира уже изжили себя в качестве звезд. По мнению Лены Миро, артистки могут ими считаться лишь как потухшие небесные тела.
«Вспыхнули, посветили — я не сильна в астрономии, помогите — как называются потухшие звезды? Карлики, кажется?» — добавила обозреватель.
Миро отметила, что Пугачева, Земфира и их фанаты могут тешить себя иллюзиями прошлого. Однако перед этим блогер попросила вспомнить слова песни из третьего альбома рок-певицы.
После этого концерта актриса Рената Литвинова опубликовала совместное фото артисток. По словам Земфиры, Пугачева похвалила музыкантов, передают Argumenti.ru.