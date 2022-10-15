Земфира негативно высказывалась о посетившей ее концерт Пугачевой

Покинувшая Россию известная певица Земфира дала концерт в Тель-Авиве. Она собрала полный зал, на концерте присутствовали и многие знаменитости, в том числе и Алла Пугачева. Примадонна высоко оценила выступление Земфиры, и та в долгу не осталась.