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Земфира негативно высказывалась о посетившей ее концерт Пугачевой

Земфира негативно высказывалась о посетившей ее концерт Пугачевой
Global Look Press | Anton Belitsky

Покинувшая Россию известная певица Земфира дала концерт в Тель-Авиве. Она собрала полный зал, на концерте присутствовали и многие знаменитости, в том числе и Алла Пугачева. Примадонна высоко оценила выступление Земфиры, и та в долгу не осталась.

«Алла Борисовна пришла на концерт, похвалила коллектив, сказала, что я ребенок на сцене. А я ей ответила – вы крутая», — сказала Земфира.

Однако, как пишут авторы портала Глас.ru, многие помнят, что отношения двух певиц не всегда были такими гладкими. Земфира ранее негативно высказывалась по поводу творчества Пугачевой.

«Для меня такой певицы не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки», — говорила ранее Земфира.

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