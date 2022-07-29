Зеленскому пришлось извиняться перед женой в прямом эфире за свое президентство

Сегодня, 28 июля, во время интервью Talk.TV украинский лидер Владимир Зеленский признался, что его родные и близкие не подозревали о его намерениях баллотироваться в президенты страны. Супруге Елене стало известно о данных планах из новогоднего обращения. Зеленский извинился перед женой, передает «Украина.ру».
«Я знал, что мое решение ударит по ним, что это будет трудный выбор. Это не шутка. Это серьезные вопросы. Моя семья не была готова отпустить меня», — сообщил президент Украины.
Первая леди страны также заявила, что решение супруга стало для нее большой неожиданностью. Далее Зеленский извинился перед Еленой и отметил, что ему очень жаль.