Зеленскому пришлось извиняться перед женой в прямом эфире за свое президентство

Сегодня, 28 июля, во время интервью Talk.TV украинский лидер Владимир Зеленский признался, что его родные и близкие не подозревали о его намерениях баллотироваться в президенты страны. Супруге Елене стало известно о данных планах из новогоднего обращения. Зеленский извинился перед женой, передает «Украина.ру».