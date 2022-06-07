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Зеленскому предложили присвоить звание Гетмана Украины

Зеленскому предложили присвоить звание Гетмана Украины
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Известный политолог Армен Гаспарян заявил, что на сайте президента Украины появилась петиция, предлагающая присвоить Владимиру Зеленскому звание Гетмана Украины, а советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича сделать кошевым атаманом.

«Свершилось», — в ироничной форме прокомментировал новость политолог.

Отметим, что гетман является политическим титулом, исторически присваиваемый военачальникам. Кошевой атаман — это глава военного управления в Запорожской Сечи с середины XVI века до 1775 года.

Кошевой атаман возглавлял Запорожскую Сечь. Гетман же изначально был главой реестровых казаков и подчинялся королю Речи Посполитой.

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RusNewsToday24
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