Зеленскому предложили присвоить звание Гетмана Украины

Кошевой атаман возглавлял Запорожскую Сечь. Гетман же изначально был главой реестровых казаков и подчинялся королю Речи Посполитой.

Отметим, что гетман является политическим титулом, исторически присваиваемый военачальникам. Кошевой атаман — это глава военного управления в Запорожской Сечи с середины XVI века до 1775 года.

Известный политолог Армен Гаспарян заявил, что на сайте президента Украины появилась петиция, предлагающая присвоить Владимиру Зеленскому звание Гетмана Украины, а советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича сделать кошевым атаманом.