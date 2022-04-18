Зеленского пристыдили за обращение к украинцам в «пьяном виде»

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Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное «обращение к нации» в соцсетях. В этот раз политик вызвал целую гамму эмоций у своих подписчиков.
Зеленский на видео неразборчивым шепотом признался украинцам в любви и пообещал, что «всех победит». На протяжении всего обращения национальный лидер вертелся в кресле и сумбурно демонстрировал обстановку в кабинете.
Такое поведение навело пользователей Сети на подозрения. В большинстве люди выразили мнение, что украинский президент сильно подшофе.
«Да он же пьян», — прокомментировал подписчик.
«Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?» — спросил другой.
«А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы», — отметил юзер.
«Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео» — упрекнул пользователь.
«И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!» — возмутился фолловер.
Ранее зрители американского телеканала Fox News заподозрили Зеленского в «неадекватности», поскольку он воспринимает мировую арену в качестве платформы для актерских выступлений.