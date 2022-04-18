Зеленского пристыдили за обращение к украинцам в «пьяном виде»

«Да он же пьян», — прокомментировал подписчик.

«Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?» — спросил другой.

«А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы», — отметил юзер.

«Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео» — упрекнул пользователь.

«И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!» — возмутился фолловер.