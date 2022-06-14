Зеленский заявил о серьезных потерях ВСУ в боях под Северодонецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки понесли «болезненные» потери во время боевых действий в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, серьезные столкновения прошли в Северодонецке и его окраинах, а также под Харьковом. При этом украинский лидер не уточнил, о каких потерях ВСУ в количественном эквиваленте идет речь.
«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Недавно российские войска нанесли сокрушительное поражение трем украинским взводам реактивных систем залпового огня «Град» в ДНР и ЛНР, сообщил телеканал «360». Для уничтожения позиций противника использовалось высокоточное оружие воздушного базирования.